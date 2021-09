Bourse de Bruxelles - Des prises de bénéfices à la veille du week-end

Aperam (48,63) et WDP (38,10) emmenaient par contre les baisses en reculant de 1 pc devant arGEN-X (268,20) et GBL (96,88), en baisse de 0,7 pc. UCB (95,06) perdait 0,2 pc alors que Umicore (50,12) revenait à son point de départ. AB InBev (49,83) et Colruyt (48,14) valaient 0,3 et 0,1 pc de moins que la veille, Elia (106,20) et Melexis (100,30) cédant 0,5 et 0,3 pc. Proximus (17,12) et Telenet (32,22) étaient négatives de 0,1 et 0,6 pc, Orange Belgium (19,42) regagnant par ailleurs 0,6 pc, ce que reperdaient Bpost (7,75) et Ackermans (150,10).

Deceuninck (3,64), D'Ieteren (135,50) et Jensen (28,20) reperdaient 2,7 pc chacune tandis que Barco (19,02) et Shurgard (48,00) cédaient 1,1 pc. Mithra (18,14) et Celyad (3,68) abandonnaient enfin 1,9 pc, IBA (19,46) et Fagron (16,89) reculant de 1,7 et 1,6 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1737 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,1747 la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 3,50 dollars à 1.755,85 dollars et le lingot se négociait autour de 48.125 euros, en progrès de 135 euros.