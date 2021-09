Climat - L'accès au port de Douvres bloqué par des activistes climatiques

Des activistes climatiques d'Insulate Britain bloquent vendredi la route A20 dans le Kent qui donne accès au port de Douvres, rapporte le journal The Daily Mail.

Le port de Douvres est la porte d'accès majeure du Royaume-Uni pour le commerce avec l'Union européenne et le reste du continent. Cette protestation vise la crise croissante de l'approvisionnement au Royaume-Uni.

"Nous bloquons Douvres ce matin pour souligner que la précarité énergétique tue des gens à Douvres et au Royaume-Uni", a déclaré un porte-parole d'Insulate Britain au Daily Mail. "Nous avons besoin d'une réponse Churchillienne : nous devons dire la vérité sur l'horreur urgente de l'urgence climatique. Le changement nécessite une perturbation économique."

En un peu plus d'une semaine, Insulate Britain a bloqué cinq portions de l'autouroute M25 qui contourne Londres, dans le but de forcer le gouvernement britannique d'isoler et rénover les habitations dans le pays. Des centaines de personnes ont été arrêtées. Le gouvernement a demandé avec succès à la Cour suprême une injonction interdisant le blocage du M25, sous peine de deux ans de prison ou d'une amende illimitée.