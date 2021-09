«Un Mondial en Belgique, tu dois le terminer», résume Uijtdebroeks, victime de deux chutes

Cian Uijtdebroeks pouvait nourrir des ambitions lors de la course en ligne juniors des Mondiaux de cyclisme sur route, vendredi, à Louvain, mais sa course a été compromise dès le premier tour. Victime de deux chutes, il a d’emblée perdu beaucoup de terrain. Mais il a néanmoins fini la course en 70e position, à 8 : 26 du vainqueur norvégien Per Strand Hagenes, « après un chrono de 120 kilomètres ». « Si tu prends le départ d’un Championnat du monde en Belgique, tu dois rouler jusqu’à la fin », a résumé le jeune coureur belge de 18 ans.