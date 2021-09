Telenet étend son programme Internet de base pour les familles vulnérables

Telenet va étendre son projet "Essential Internet", lancé en Flandre il y a un an et qui vise à donner aux familles vulnérables un accès bon marché à l'internet. L'entreprise le complètera par des ordinateurs portables et une formation de base aux compétences numériques. Certains de ces appareils seront d'ailleurs distribués aux victimes des inondations de juillet dernier. C'est ce qu'a annoncé vendredi l'opérateur télécom. Le gouvernement fédéral investira 500.000 euros dans le projet.

Il y a un an, Telenet avait lancé un projet-pilote à Malines et à Gand en collaboration avec les CPAS (centres publics d'aide sociale) locaux, des associations de lutte contre la pauvreté et des associations engagées dans l'inclusion numérique. Pour 5 euros par mois, les familles vivant dans la pauvreté pouvaient obtenir une connexion Internet de base. Désormais, une deuxième formule est ajoutée pour 10 euros par mois, pour une utilisation plus intensive de l'internet, comme le streaming.