Le capitaine du Standard Kostas Laifis à nouveau absent face à Saint-Trond… et peut-être aussi à Malines!

Par Didier Schyns et Alexandre Cuitte

C’est confirmé : Konstantinos Laifis, qui continue à s’entraîner en individuel après sa déchirure au quadriceps, ne sera pas en mesure de tenir sa place ce samedi soir (20h45) face à Saint-Trond. « Kostas évolue bien. Il va repasser une batterie de tests avant de reprendre l’entraînement », signale Mbaye Leye, ajoutant qu’aucun risque ne sera pris avec l’international chypriote. « Cette semaine, ça va être très juste pour lui, qui n’avait encore jamais été blessé aussi longtemps. Il ne le vit donc pas bien du tout, mais c’est comme ça, on n’a pas le choix… Bien sûr, on espère le récupérer pour affronter Malines, mais le réel objectif, c’est de ne prendre aucun risque, pour ne pas provoquer une rechute. S’il n’est pas encore apte la semaine prochaine, on prendra notre temps pour le retaper complètement pendant la trêve. »