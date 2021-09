La colère des soignants: «On en arrive presque à détester les non-vaccinés»

Epuisés après un an et demi de pandémie, des soignants avouent perdre de leur empathie vis-à-vis des personnes non vaccinées qui encombrent leurs services de soins intensifs. Au CHR de Liège, sur les dix patients covid qui sont admis, aucun n’est vacciné.

Reportage

La vie a doucement repris un semblant de normalité dans les restaurants, les bars, les salles de spectacle et de sport… Mais dans les hôpitaux, un tunnel sans fin a installé une nouvelle anormalité depuis un an et demi. Les soignants harassés continuent de se battre pour des patients covid qu’ils espéraient ne plus voir affluer grâce aux vaccins. Ce qui est loin d’être le cas, surtout là où le taux de vaccination plafonne, comme à Liège, Bruxelles ou Charleroi. Aux soins intensifs, c’est le même constat partout : les patients covid sont, dans leur écrasante majorité, non vaccinés et beaucoup plus jeunes.