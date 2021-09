Evergrande - Pékin renforce la surveillance des comptes d'Evergrande

Les départements locaux du ministère du logement ont reçu l'ordre de surveiller les flux destinés à la construction de logements sur des comptes tiers. Evergrande et le ministère n'ont pas pu répondre immédiatement aux questions de Bloomberg.

Cette semaine, Evergrande a fait un pas de plus vers la faillite après que la société a manqué une échéance de paiement jeudi. Dans ces conditions, les marchés financiers craignent de plus en plus que le groupe ne puisse plus être sauvé.

Evergrande croule sous une dette équivalente à 260 milliards d'euros. L'entreprise est à court de liquidités et les investisseurs craignent qu'un effondrement de l'entreprise ait des répercussions sur le système financier chinois. Cela pourrait aller au-delà de la Chine. Les bourses internationales réagissent avec inquiétude.