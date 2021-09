Une pétition de plus de 15.000 signatures a été remise vendredi, par des représentants de 11 organisations, au ministre bruxellois Alain Maron chargé de l’Action sociale et de la Santé, afin d’appeler au respect des droits humains des résidents de maisons de repos et de soins. Le ministre s’est longuement entretenu avec une délégation.