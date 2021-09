Prix de l'énergie - Les tomates et concombres britanniques prochaines victimes des prix de l'énergie

La Grande-Bretagne est aux prises avec des problèmes d'approvisionnement, des coûts énergétiques élevés et un manque de dioxyde de carbone, dont souffrent les entreprises alimentaires britanniques. Les prochaines victimes pourraient être les tomates et les concombres.

Tous deux sont cultivés dans des serres. Or les producteurs vont bientôt devoir commencer à planter pour la prochaine saison et devront alors tenir également compte de leurs factures d'énergie. Chauffer les serres en hiver coûte en effet beaucoup d'argent, surtout avec les prix record actuels de l'électricité et du gaz naturel en Europe. Dans le secteur, on signale donc que certains producteurs envisagent de réduire ou de reporter leurs cultures.

Le secteur alimentaire britannique est en outre déjà en difficulté. En raison de la pénurie de chauffeurs routiers, les rayons des supermarchés britanniques sont vides. Il y a également une pénurie de dioxyde de carbone, qui est notamment utilisé dans les abattoirs. Un phénomène dû au prix élevé de l'essence. Les entreprises d'engrais arrêtent, elles, leur production en raison de la facture élevée de gaz. Le dioxyde de carbone est un important sous-produit de l'industrie des engrais.