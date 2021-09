Seul Goldman pourrait sauver «The Artist»

Un million de personnes, ça ne compte pas. L’animateur Nagui n’en fait pas mystère : l’émission « The Artist », sur laquelle France 2 avait misé gros en cette rentrée, s’achemine à grande vitesse vers un incident industriel. Et Nagui, celui à qui tout réussit, celui qui incarne, avec Taratata, le meilleur de la musique en live sur la télévision française, Nagui ne digère pas, depuis deux semaines, de devoir se contenter d’un audimat riquiqui en comparaison avec The Voice All Stars, l’arme de destruction massive dégainée par TF1.