Actions contre la loi sur la norme salariale - La manifestation de la FGTB à Bruxelles épargne les ministres socialistes

C'est la première fois depuis la crise du coronavirus qu'une manifestation syndicale traversait le centre de Bruxelles, en allant du nord au sud. La capitale n'était colorée que de rouge: seuls les militants de la FGTB y ont en effet participé, tandis que les syndicats chrétien et libéral n'avaient pas appelé à manifester. Selon la FGTB, entre 15.000 et 20.000 manifestants y ont pris part, tandis que la police a avancé le chiffre de 7.000 personnes.

Les manifestants se sont réunis pour dénoncer la loi sur la norme salariale. Si les salaires ne sont autorisés à augmenter que de 0,4% cette année et la prochaine - en plus de l'indexation de 2,8% - les dividendes sont, eux, en hausse, selon le syndicat rouge. "Nous voulons avertir que de plus en plus de personnes ont du mal à joindre les deux bouts. Alors que les bénéfices des entreprises ont augmenté de 200% en 20 ans, les salaires n'ont crû que de 100 % au cours de cette période", déplore Miranda Ulens, secrétaire générale de la FTGB.