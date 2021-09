Pourquoi James Bond reste un héros mythique

Enfin ! Initialement programmé le 31 mars 2020 puis plusieurs fois repoussé en raison de la pandémie, le nouveau James Bond, 25e du nom, avec Daniel Craig pour la dernière fois dans la peau du célèbre agent 007, débarque enfin dans les cinémas belges dès le 30 septembre (alors que d’autres pays comme la France le sortiront le 6 octobre). On est donc des veinards. Ce qu’on sait de cette nouvelle histoire dont le budget s’élève à plus de 250 millions de dollars, faisant de ce film le plus cher de la saga 007 : James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…