Elections allemandes: pourquoi la campagne a été ennuyeuse à mourir

Même avec toute la bonne volonté et tout l’amour du monde pour l’Allemagne, suivre une campagne électorale est fastidieux… Parce qu’il ne s’y passe pas grand-chose. Et c’est ça qu’on aime.

C’est une germanophone et germanophile qui vous le dit : on s’ennuie à suivre une campagne allemande. « Même moi, je n’arrive pas trop à m’y intéresser alors que c’est mon travail », nous confirme en riant Agathe Bernier-Monod, spécialiste de l’Allemagne et maîtresse de conférences à l’université Le Havre-Normandie. Enfin, ce dimanche, cette course électorale mortelle touche à sa fin.

Et pourtant, la campagne version 2021 mettait tout de son côté ! La prochaine chancelière ne serait pas Angela Merkel. Mieux : l’un des candidats (Armin Laschet, de la CDU) avait osé être vindicatif pendant un débat. Incroyable : l’autre favori (le social-démocrate Olaf Scholz) avait opéré en fin de course une remontée étonnante dans les sondages. Que de rebondissements ? Mouais.