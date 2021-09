«La bombe humaine»: Anthropocène, mon amour

Elle fait du vélo. Elle mange de la viande mais pas trop. Le robinet de sa cuisine goutte mais elle a mis une casserole en dessous pour récupérer l’eau. Elle ne mange jamais de tomates en hiver mais elle mange du Nutella et des Kinder Bueno. Pourtant, elle sait que c’est mal. Elle ne lit pas les journaux, sans doute parce qu’elle n’ose pas affronter la réalité. Ah oui, et elle vient de s’acheter, sur Internet, des baskets fabriquées en Chine alors qu’elle travaille sur un spectacle qui parle de l’anthropocène, du péril environnemental, du réchauffement climatique, de la fin de l’humanité. Elle, c’est Eline Schumacher, comédienne et metteuse en scène de La Bombe Humaine