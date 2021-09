Céline Tellier: «L’enjeu du XXIe siècle sera la sécurité environnementale»

En imaginant, il y a un an, d’organiser ce 23 septembre un congrès sur la résilience en Wallonie, la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo), n’imaginait pas à quel point le rendez-vous tomberait à pic. Quelles sont les vulnérabilités de la Wallonie face aux multiples crises aggravées notamment par le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité ? Comment élaborer une vision d’une Wallonie résiliente – mieux préparée, capable de faire face aux crises et de s’en remettre ? Et comment améliorer la gouvernance et le monitoring de ces problèmes ?