Inondations: dans les cours d’eau wallons, des pierres et de l’urgence

Les travaux de sécurisation d’urgence des cours d’eau wallons se poursuivent dans une course contre la montre. On cure, on reconstruit. Une histoire d’engins lourds et de grosses pierres.

REPORTAGE

Il y a des jours, comme ça, où les choses ne se passent pas comme prévu. La semaine de chantier touchait gentiment à sa fin quand tout a été mis sur pause. Deux obus non explosés de 70 mm traînaient dans le lit de la rivière… « Tox possible », a lâché le démineur militaire en ramenant à sa camionnette les deux délicats souvenirs de la Première Guerre. Les obus ont été sans doute débusqués et roulés par les eaux furieuses en juillet dernier. « On en retrouve régulièrement, dit un habitant. Et il en reste encore plein… » On ne plaisante pas : un petit périmètre de sécurité est imposé.