Comment la crise du covid a réveillé le marché du café à la maison

La boisson favorite des Belges connaît un regain d’intérêt marqué depuis la pandémie et la vie confinée. A l’heure de la vie professionnelle entre télétravail et bureau, cette tendance se maintient, chiffres à l’appui.

C’est la troisième boisson la plus consommée au monde derrière l’eau et le thé. C’est aussi le breuvage chaud le plus populaire en Belgique. Pourtant, chez nous, le café acheté dans le commerce pour une consommation à la maison vivotait gentiment ces dernières années. Toute déclinaison confondue, il affichait une croissance en volume de 1,4 % en 2019, après un léger recul les deux années précédentes (-3,6 % en 2018 et -3,3 % en 2017), selon GfK. Le bureau d’étude de marché constatait un plafonnement similaire en valeur (+0,3 % en 2019, -1,2 % en 2018, -0,9 % en 2017). Mais ça, c’était avant le covid. Parce que la pandémie a chamboulé notre consommation domestique et accéléré nos tendances d’achats.