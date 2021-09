Jackson Muleka veut relancer le Standard: «La mentalité, ça ne suffit pas!»

Digérer un échec lors d’un Clasico, ce n’est jamais facile. Une semaine après le revers face aux hommes de Vincent Kompany, ceux de Mbaye Leye veulent se remettre en selle directement. À commencer par les deux attaquants de cette formation liégeoise, João Klauss et Jackson Muleka, dont les efforts non calculés du week-end dernier n’ont pas eu l’effet escompté. « C’était compliqué contre Anderlecht », avance le buteur congolais. « La carte rouge reçue en début de match nous a causé pas mal de tort. On n’a pas eu assez de ballons devant. Les seuls que l’on avait, c’était des longs ballons et on devait à chaque fois se battre pour se créer des occasions… Mais, tout ça, ça se travaille à l’entraînement avec nos milieux, ça va venir. »