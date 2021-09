Le président du PS plaide pour « un électrochoc » face à la crise climatique, veut « la gratuité » des transports en commun. « 700 millions à récupérer à la SNCB, on peut les trouver ». Le PS déposera la proposition sur la table du gouvernement. Paul Magnette étaye le concept d’« écosocialisme ».

« Si on ne fait rien, les riches, eux, pourront plus encore rouler en Tesla, prendre des avions avec du kérosène vert, payer des crédits de compensation en plantant trois arbres dans leur domaine... » - Dominique Duchesnes.

ENTRETIEN

C’était en novembre 2017. En congrès, concluant deux ans de « chantiers des idées », le PS complétait son programme et portait au pinacle « l’écosocialisme », censé réconcilier « le combat pour l’environnement et le combat pour la justice sociale ». Près de quatre ans plus tard, sous la houlette de Paul Magnette, le PS organise, samedi, des « rencontres écosocialistes »…

« Ecosocialisme », bis repetita ?