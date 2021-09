Mondiaux de cyclisme: Van Aert et les Belges seuls contre tous

Le centenaire des championnats du monde cyclistes méritait une localisation au cœur du volcan, la Flandre. Il ne reste plus à la lave qu’à émerger des gorges serrées, des passions refoulées pour montrer au monde que Louvain peut être l’espace d’un dimanche le Wembley du vélo. Thomas Van der Spiegel (Flanders Classics), dont l’habituelle mesure contraste avec sa taille de géant veut saluer, dimanche soir, les « plus beaux championnats du monde de l’histoire. »

Le suiveur se méfiera éternellement des promesses non tenues, des chutes inattendues, d’un souci sur la route, tous ces éléments qui font qu’une course ne sera jamais comparable à un duel dans un stade. Mais puisque la passion doit l’emporter, on fera fi de ces impondérables pour imaginer, déjà, la fusion entre le peuple sevré pendant la pandémie et les coureurs, eux-mêmes soulagés de pouvoir goûter à nouveau aux encouragements sur le terrain.