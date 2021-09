À Genk, Seraing a un bon coup à jouer

Victimes récentes de l’Antwerp au Bosuil, le Racing Genk et Seraing ont rendez-vous ce dimanche soir sur la pelouse de la Cegeka Arena. Malgré leurs imperfections défensives, les Métallos ont une idée derrière la tête sachant que les Limbourgeois ne sont guère fringants derrière (12 buts encaissés contre 13 côté sérésien).

La Coupe de Belgique a réservé un nouveau derby « principautaire » au RFC Seraing. Cette fois, ce n’est pas le Standard, proche voisin qui se pointera au Pairay. C’est Saint-Trond. Le cousin hesbignon. La main innocente de John van den Brom a offert cet adversaire aux Sérésiens lors du tirage au sort. Mikautadze et ses copains auront l’occasion de remercier le coach de Genk dimanche puisque c’est précisément au Racing que se déplacent les hommes de Jordi Condom. Sans doute pas le déplacement le plus long, mais un des plus périlleux.