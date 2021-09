Coronavirus: à une semaine de sa réouverture, la nuit reste dans le brouillard

Ce n’est pas un scoop, puisqu’on le sait depuis le Comité de concertation (Codeco) du 20 août : les boîtes de nuit pourront rouvrir vendredi prochain (le 1er octobre). Et pourtant, à une poignée de jours de cette relance des pistes de dance, leurs exploitants ne disposent toujours pas, à l’heure d’écrire ces lignes, du protocole fixant les règles de cette reprise après un an et demi de fermeture. Ce document devait pourtant voir le jour le 10 septembre, date butoir repoussée au 17 septembre, jour de nouveau Codeco. Il en est sorti que les clubs du royaume rouvriront leurs portes avec un Covid Safe Ticket (CST) et à condition d’« assurer une qualité de l’air et une ventilation suffisantes, en respectant les protocoles renforcés ».