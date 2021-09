Le centenaire de Jacques Martin, César du 9e Art

Jacques Martin est né à Strasbourg, en 1921. A dix ans, il décide de devenir auteur de bande dessinée, après avoir dévoré les premiers albums de Tintin et Milou. Dans la cour de récréation, son imagination affabule des aventures extraordinaires. Il rêve déjà de la beauté graphique du Titien ou du Tintoret. L’Ecole des Arts et Métiers l’initie aux règles de la perspective et, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est réquisitionné pour tracer les plans de prototypes d’avions, à l’usine Messerschmitt d’Augsburg. Mais c’est à la Libération que son destin va basculer, quand une cousine sensible à son art, installée en Belgique, l’invite à venir proposer ses dessins à Bruxelles…