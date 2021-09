SC Charleroi: une rotation qui renforce les Zèbres

Le Sporting de Charleroi impressionne – au moins dans le jeu proposé – en ce début de saison. Pourtant, Edward Still n’a pu aligner le même onze de suite qu’à une seule reprise cette saison. Le forfait de Shamar Nicholson lui imposera une nouvelle fois de changer son équipe de base.

En cette année de renouveau au Sporting de Charleroi, chacun se demandait quand et comment le club sambrien allait trouver son rythme de croisière. Si au niveau comptable, le bilan n’est probablement pas celui qu’il aurait dû être vu le jeu proposé (13/24), la donne est bien différente quand on s’attarde sur le jeu produit par les Zèbres. « Il faut féliciter l’entraîneur pour ce qu’il a réussi avec cette équipe en si peu de temps », reconnaissait d’ailleurs Philippe Clement le week-end passé. Et le mentor brugeois voyait même en Charleroi « une équipe qui va se battre pour le Top 4, que peu de monde va réussir à battre cette saison ».