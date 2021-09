Eddy de Pretto, Clara Luciani, Doria D, ... : la Grand-Place en fête (photos)

La RTBF et la ville de Bruxelles célèbrent les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce vendredi soir sur la Grand-Place. Une soirée sous le signe de la solidarité.

La Grand-Place est à la fête ce vendredi soir. De nombreux concerts sont prévus à l’occasion du 50e anniversaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La soirée, sous le signe de la solidarité, est dédiée aux victimes des inondations.

De nombreux artistes belges et français se sont rendus sur la Grand-Place, dont Antoine Delie, Noé Preszow, Lubiana, Doria D, Mustii, Delta, Saule et encore Clara Luciani, Eddy de Pretto, Cali, Aldebert et Barbara Pravi.

Un pass sanitaire (Covid Sage Ticket) est exigé pour pouvoir assister à la soirée, qui est également transmise en direct dès 20 h 20 sur La Une et Auvio.

Samedi, ce sera au tour d’Indochine d’occuper la Grand-Place. Un concert gratuit et déjà sold-out.