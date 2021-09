«Tuez-les où que vous les rencontriez»: la vidéo de l’Etat islamique glace la cour d’assises de Paris

La vidéo met en scène neuf des auteurs des attentats devant le Stade de France, au Bataclan et sur des terrasses parisiennes.

La vidéo, terrifiante, s’intitule « Tuez-les où que vous les rencontriez » : pendant une quinzaine de minutes interminables, ces images de revendication et de propagande ont été projetées vendredi dans la salle d’audience du procès des attentats du 13-Novembre.

La vidéo de l’Etat islamique (EI), diffusée via l’application de messagerie Telegram le 24 janvier 2016, elle met en scène neuf des auteurs des attentats devant le Stade de France, au Bataclan et sur des terrasses et restaurants parisiens.

L’Etat islamique avait revendiqué les attentats du 13 novembre 2015 dès le lendemain matin dans un message audio, également diffusé à l’audience, mais l’EI a attendu que les enquêteurs identifient et neutralisent le dernier kamikaze, Chakib Akrouh, pour diffuser sa vidéo.