Allemagne: tout change pour que rien ne change?

Si Angela Merkel a consolidé l’engagement européen, elle n’a que récemment «autorisé» Bruxelles à desserrer les fourches de la rigueur et à lancer une stratégie climatique. Elle n’a pas davantage osé les réformes visant à doter l’Europe d’une place forte dans le monde, privilégiant les relations bilatérales de bon aloi entre son pays et les grandes puissances. - AFP.

Une chancelière toute-puissante qui tire sa révérence après 16 ans d’une popularité unique, la dirigeante d’une des économies les plus fortes du monde et de la première puissance d’Europe qui quitte la scène : ce devrait être un coup de tonnerre et, au minimum, un énorme « stress test » dans le ciel allemand et donc européen.

Et pourtant il y a une forte probabilité que rien ne change radicalement, quel(s) que soi(en)t le ou les partis vainqueurs des élections de dimanche.

Pourquoi changer une gouvernance qui garantit la popularité ? Pourquoi modifier des politiques qui ont donné au pays une prospérité record et la fin du chômage de masse ? Pourquoi sortir de cette non-intervention géopolitique mondiale qui a permis de protéger l’excellence exportatrice ? Pourquoi réformer l’Europe alors qu’elle profite économiquement au pays et à ses habitants ?