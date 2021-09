Rue de la Loi à Bruxelles: une bande de circulation supprimée pour élargir les pistes cyclables

De trois bandes de circulation, deux vers la gare Centrale et une vers Arts-Loi, ce tronçon de la rue de la Loi n’en comptera désormais plus que deux, une dans chaque sens.

La rue de la Loi ne comptera plus qu’une bande de circulation au départ d’Arts-Loi en direction de la rue des Colonies et de la gare Centrale. Une bande de circulation routière en moins pour élargir la piste cyclable des deux côtés du trottoir. « Il y aura plus de place entre les voitures et la mobilité douce », explique Els Wauters, porte-parole de l’échevin bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics Bart Dhondt (Groen). De quoi transformer cette artère en un axe très long pour les cyclistes, du Cinquantenaire à Cantersteen.