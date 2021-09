Solskjaer ne serait pas surpris de voir Cristiano Ronaldo jouer jusqu’à 40 ans: «Sa mentalité est toujours aussi parfaite»

Auteur de débuts fracassants avec Manchester United, Cristiano Ronaldo impressionne déjà beaucoup de monde en Angleterre, dont son coach, Ole-Gunnar Solskjaer, qui a tenu a encensé le Portugais pour son hygiène de vie.

« Je ne serais pas surpris s’il jouait encore à 40 ans, pas du tout, en raison de la façon dont il prend soin de lui. Il a mis chaque once d’énergie et d’effort pour devenir le joueur qu’il est et qu’il a été, donc il mérite chaque petit compliment qu’il reçoit pour son état physique », a déclaré le coach des Red Devils en conférence de presse ce vendredi.