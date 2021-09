La guerre des enchères pour l'animalerie en ligne Zooplus se poursuit

EQT offre maintenant 470 euros par action Zooplus, soit 10 euros par action de plus que ce que H&F avait mis sur la table à la mi-septembre, lorsqu'elle avait augmenté son offre initiale de près d'un cinquième pour acquérir l'entreprise de vente en ligne de produits animaliers.

Une troisième partie intéressée, la société d'investissement KKR, a entretemps quitté la course au rachat.

Zooplus a été fondé en 1999 et est aujourd'hui actif dans 30 pays européens. La boutique en ligne d'aliments et de fournitures pour animaux de compagnie affirme compter 8 millions de clients et a vu son chiffre d'affaires augmenter de 18% en 2020, pour atteindre 1,8 milliard d'euros.