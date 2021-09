Premier League: Manchester City réalise la bonne opération en s’imposant à Chelsea (0-1)

Les Skyblues l’ont emporté grâce à un but de Gabriel Jesus.

Avant de retrouver le PSG en Ligue des champions mardi, Manchester City a pris le meilleur sur sa bête noire Chelsea (0-1), samedi à Londres lors de la 6e journée de Premier League, et revient dans le groupe de tête au classement.

Avec ces trois points acquis grâce à un but de Gabriel Jesus, City compte 13 points et rattrape les Blues, qui n’avaient pas encore perdu cette saison, ainsi que Manchester United, battu à domicile par Aston Villa (1-0) et Liverpool, qui joue en fin d’après-midi à Brentford.