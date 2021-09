Ronald Koeman s’exprime sur son avenir: «Il y a des rumeurs, des noms... C'est le boulot»

Les rumeurs s’intensifient quant à l’avenir de Ronald Koeman au Barça. Dans une très mauvaise passe, l’entraîneur néerlandais pourrait rapidement perdre son poste si les résultats ne s’améliorent pas, et la presse catalane annonçait ce samedi matin que Xavi était l’option prioritaire de la direction pour le remplacer.

Présent en conférence de presse quelques heures plus tard, Koeman a accepté de répondre aux questions des journalistes concernant son futur : « Le président (Joan Laporta) est l'homme le plus important du club. Il peut parler et donner son avis, je n'ai aucun problème. Je dois être impliqué dans mon travail et gagner des matchs. Le reste ne m'intéresse pas. Je connais les rumeurs, mais tout ce que nous avons à faire est de gagner des matchs. Il y a des rumeurs, des noms... C'est le boulot. Je ne vais pas gaspiller de l'énergie sur des choses que je ne peux pas contrôler