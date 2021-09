Mondiaux de cyclisme: l’Italienne Elisa Balsamo décroche l’or devant Marianne Vos, Lotte Kopecky termine 16e

L’Italienne Elisa Balsamo est la nouvelle championne du monde des élites dames. Balsamo a remporté la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route en battant au sprint, samedi, après 157,7 km de course entre Anvers et Louvain, la Néerlandaise Marianne Vos et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma. Lotte Kopecky a fini 16e.

Balsamo, 23 ans, met un terme à la domination des Pays-Bas, qui avaient remporté les quatre derniers titres avec Chantal Blaak (2017), Anna van der Breggen (2018 et 2020) et Annemiek van Vleuten (2019).

Le tracé en ligne voyait la Slovène Urska Bravec tenter sa chance à deux reprises, avec l’Argentine Luciana Roland d’abord, avec la Luxembourgeoise Nina Berton ensuite. Mais le peloton ne laissait personne s’échapper et abordait groupé les deux circuits, le local à Louvain et le Flandrien.