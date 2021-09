SC Charleroi: face à Malines, il faudra cette fois plus que la manière

Héroïque et… un brin chanceux à Gand, puis dominateur mais mal payé contre le FC Bruges, le Sporting façon Edward Still a frappé les esprits ces deux dernières semaines.

Pour remplacer Nicholson, Still a plusieurs options... - Photo News

Reste qu’avec un bilan de 13/24 et une 9e place à l’aube de cette 9e journée, les Carolos vivent toujours en deçà de leurs ambitions. Avec la séquence de calendrier à venir, il s’agira cette fois d’engranger un maximum de points. Ce dimanche soir, ils accueillent en effet Malines, avant de se déplacer six jours plus tard à Courtrai.

Avec trois points de moins, les hommes de Wouter Vrancken ont soufflé le chaud et le froid cette saison, capables de battre l’Antwerp ou l’Union, mais aussi de s’effondrer face à Anderlecht.