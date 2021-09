Anderlecht doit repenser à l’offensive

Même si Ostende n’est sans doute plus l’épouvantail qu’il a pu être dans un passé pas si éloigné, le déplacement à la Côte, ce dimanche, risque de s’annoncer à la fois compliqué et terriblement instructif pour Anderlecht, qui ne bénéficiera même pas des 72 heures de battement généralement recommandées entre deux rencontres.

Si les Bruxellois proposent de belles choses à intervalles réguliers, leur inconstance chronique peut clairement leur jouer de mauvais tours. Et notamment en zone offensive. Après avoir connu un match contrasté face à Malines – une mi-temps calamiteuse et une autre où tout rentrait – puis un Clasico poussif face à un Standard rapidement réduit à 10, les Anderlechtois ont à nouveau manqué de présence en zone de conclusion face à Gand, jeudi. Ce qui a poussé Vincent Kompany à remplacer tour à tour chacun de ses quatre joueurs offensifs (Ait El Hadj, Verschaeren, Refaelov et Kouamé) après le repos, sans succès.