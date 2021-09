Mondiaux de cyclisme: c’est le Jour J pour Wout van Aert

Le vélo est de retour à la maison. Entre Anvers et Louvain, sur un parcours de 268 kilomètres et un chouïa le long duquel plusieurs centaines de milliers de spectateurs sont attendus ce dimanche, Julian Alaphilippe remettra en jeu le titre mondial conquis il y a un an, à Imola. Les challengers ne manqueront pas, sur un parcours aux inspirations variées, ce qui donne des idées tant aux hommes de classiques qu’aux puncheurs ou sprinters. Wout van Aert, lui, rassemble toutes ces qualités dans un seul organisme, surpuissant, véloce, endurant, hors norme.