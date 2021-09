Championship: les joueurs de Fulham célèbrent un but avec un fan de 13 ans handicapé et harcelé (vidéo)

Il s’agit sans aucun doute de la belle image du jour. Un jeune supporter a pu fêter le but de Mitrovic avec les Cottagers inscrit pendant le match opposant Fulham à Bristol. C’est le résultat d’une initiative lancée par le club cette semaine auprès de Rhys Porter, moqué sur les réseaux sociaux à cause de son handicap. L’adolescent, atteint d’une paralysie cérébrale, avait déjà rencontré le défenseur de Fulham Tim Ream. Quelques jour après avoir visité le centre d’entraînement, le club anglais l’a symboliquement intégré dans son effectif en tant que gardien de but.

Le jeune garçon était également présent ce samedi lors du déplacement à Bristol. Placé juste derrière la cage adverse, il a pu célébrer le but de Mitrovic en compagnie des autres joueurs.