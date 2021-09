Quand et comment suivre les Mondiaux de cyclisme en direct vidéo

Wout van Aert et l’équipe belge seront au départ des Mondiaux de cyclisme (10h25) dont l’édition 2021 se termine aujourd’hui. La Belgique détient le record de victoires, 26, dans la course irisée, loin devant l’Italie (19). Mais le dernier sacre belge remonte déjà à 2012 avec le succès de Philippe Gilbert à Valkenburg. Depuis, Tom Boonen (couronné en 2005 à Madrid) a décroché le bronze à Doha en 2016 et Wout van Aert l’argent l’an passé à Imola. Van Aert aimerait transformer l’argent, qu’il a également conquis dimanche passé dans le contre-la-montre, en or. «Je pense qu’il serait bon qu’un pays de vélo comme la Belgique puisse retrouver le maillot arc-en-ciel», a lancé Van Aert en conférence de presse.