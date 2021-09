Julian Alaphilippe conserve au panache son titre de champion du monde, Stuyven 4e (vidéo)

Julian Alaphilippe a conservé son titre de champion du monde de cyclisme sur route. Le Français a remporté en solitaire la course en ligne des Mondiaux, dimanche, après 268,3 km entre Anvers et Louvain. Le Néerlandais Dylan Van Baarle a pris la deuxième place, devant le Danois Michael Valgren, qui ont privé Jasper Stuyven, quatrième, du podium.

Alaphilippe est sorti d’un groupe de 16 coureurs à 17 kilomètres de la ligne, durant l’avant-dernière ascension de Sint-Antoniusberg. Il a conservé 32 secondes sur ses poursuivants.

Alaphilippe reconduit son titre mondial, comme Georges Ronsse (1928-1929), Rik Van Steenbergen (1956-1957), Rik Van Looy (1960-1961), les Italiens Gianni Bugno (1991-1992) et Paolo Bettini (2006-2007) et le Slovaque Peter Sagan (2015, 2016 et 2017) avant lui.