L’émission « The Artist » n’a pas convaincu les téléspectateurs.

Ce samedi soir, Nagui tentait de nouveau de faire face à la toute-puissance de The Voice avec son télécrochet « The Artist ». En vain. L’émission de France 2 a de nouveau passé une mauvaise soirée, attirant seulement 840.000 téléspectateurs, contre environ 1 million pour le deuxième numéro et 1,3 million pour le lancement.

Conscient des difficultés de son émission à attirer les téléspectateurs, Nagui a ironisé à plusieurs reprises sur les faibles audiences de «The Artist», ce samedi.