Bande dessinée: «Le Dernier Espadon» sent la poudre

Que sont devenus les Espadons après leur rôle décisif dans la chute du dictateur Basam Damdu ? Le scénariste belge Jean Van Hamme donne une suite au Secret de l’Espadon, le récit fondateur des aventures de Blake et Mortimer, créées par Edgar P. Jacobs en 1946.

La première planche du «Dernier Espadon», à paraître le 19 novembre. - Editions Blake et Mortimer.

Le 26 septembre 1946, dans le numéro 1 du nouvel hebdomadaire Tintin , Edgar P. Jacobs écrit, sans le savoir, une page d’histoire du 9e Art. A 42 ans, le chanteur d’opéra fraîchement reconverti dans la bande dessinée, invente les premiers héros adultes, Blake et Mortimer, en même temps que l’arme absolue, un sous-marin volant, l’Espadon, capable de sauver le monde de dictature. Le succès de la série est immédiat et fulgurant et trente-quatre ans après la disparition de leur créateur, les héros courent toujours…