Hirschi, Trentin, Ballerini, Cavendish...: nombreux abandons à la mi-course aux Mondiaux de cyclisme (vidéo)

Le Suisse Marc Hirschi, troisième l’an passé aux Mondiaux d’Imola, et l’Italien Matteo Trentin, vice-champion du monde en 2019, ont abandonné aux alentours de la mi-course, dimanche, lors de l’épreuve en ligne des Championnats du monde de cyclisme sur route.

Trentin avait chuté en début de course avec son équipier Davide Ballerini, qui a également jeté l’éponge. Parmi les autres coureurs ayant quitté la course à mi-parcours, on retrouve aussi le Danois Mads Pederson (champion du monde 2019), le Britannique Mark Cavendish, l’Allemand Maximilian Schachmann et les Néerlandais Danny van Poppel et Oscar Riesebeek.

L’épreuve en ligne se déroule sur 268,3 km entre Anvers et Louvain.