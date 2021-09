Wivinne Marion, la mort au bord du chemin

Wivinne Marion, ont conclu les légistes, a été violée et est morte étranglée, avant d’être enfermée dans le coffre de la voiture de l’assassin présumé et d’être jetée dans la Sambre. - DR.

Wivinne Marion, Namuroise de 42 ans, avait ce matin-là enfilé un jogging comme elle le faisait trois fois par semaine, pour aller courir quelques kilomètres, boostée par la musique et par une application qui calculait ses performances. Elle avait besoin de ce sport pour oublier le quotidien et les drames du centre néonatal où elle travaillait en tant que pédiatre. Elle y était « un rayon de soleil », diront ses collègues ; elle l’était aussi pour son époux, rencontré sur les bancs de l’université, et leurs deux enfants de 13 et 9 ans, qu’elle inondait d’amour et pour lesquels elle aimait cuisiner bio, avec des légumes de son potager.