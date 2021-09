De l’orage avant les éclaircies: les prévisions météo de la semaine

Quelques averses orageuses sont attendues ce dimanche soir, rapporte l’IRM. Le reste de la semaine sera plus ensoleillé.

Ce dimanche soir, la nébulosité sera variable à abondante avec encore quelques averses (orageuses) locales, rapporte l’IRM. Cette nuit, le temps deviendra généralement sec et des éclaircies se développeront au nord du sillon Sambre et Meuse. En Ardenne, des nuages bas se formeront, et sur les sommets, ils pourront limiter la visibilité. Les minima oscilleront entre 9 degrés en haute Ardenne à 15 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de sud-sud-ouest, s'orientant au secteur sud.