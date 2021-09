Bruxelles, Wallonie,...: ce qu’il faut retenir sur le pass sanitaire

Le Covid Safe Ticket (CST) sera normalement utilisé à partir du 1er octobre à Bruxelles (même si l’échéance du 1er octobre semble difficile à tenir) et à la mi-octobre en Wallonie. Wallons comme Bruxellois, à partir de 16 ans, devront montrer leur pass dans les restaurants et cafés (sauf s’ils consomment en terrasse et que les anciennes règles de l’horeca s’appliquent comme le mètre cinquante entre les tables), les salles de sport, les salles de fêtes et de congrès, ainsi que les lieux culturels ou encore les boîtes de nuit.

Pour rappel, une vaccination complète, un certificat de rétablissement datant d’il y a moins de six mois ou un test négatif permettent d’entrer dans tous ces lieux. Vous pouvez demander une version papier du pass sanitaire ou télécharger l’application CovidSafeBe sur votre téléphone.