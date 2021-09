Sortir du nucléaire écornera à peine notre empreinte carbone

La sortie progressive du nucléaire entre fin 2022 et 2025 est-elle une hérésie climatique, puisqu’elle s’accompagnera de la construction de nouvelles centrales au gaz « naturel » fossile ? C’est le cœur d’un des principaux arguments avancés par les partisans d’une prolongation de l’atome en Belgique. Les autres étant le maintien de l’indépendance énergétique (le gaz doit être importé) et le prix de l’électricité. Pour rappel, contrairement à une unité au gaz, une centrale nucléaire n’émet pas de CO2 lorsqu’elle fonctionne (mais elle en émet bien à la construction, au démantèlement et pour s’approvisionner en uranium).