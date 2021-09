Dernière ligne droite pour savoir si la Belgique ferme enfin les centrales nucléaires… ou pas

Il faut parfois se pincer pour y croire, mais notre pays a décidé de se passer de l’électricité produite par les centrales nucléaires de Tihange et Doel il y a… dix-huit ans déjà. Souvenez-vous : à l’époque, le Premier ministre s’appelle Guy Verhofstadt (OpenVLD), Ecolo et Agalev (futur Groen) font partie de ce que l’on appelle la coalition Arc-en-Ciel, et c’est Olivier Deleuze (Ecolo) qui est secrétaire d’Etat à l’Energie. En janvier 2003, les verts obtiennent un « trophée » qu’ils réclament depuis longtemps : une loi « sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité ». Dix-huit ans plus tard, les réacteurs tournent toujours. Et leur sort fait toujours débat…

1