Van Quickenborne veut une sanction immédiate pour les vols de vélos

Le ministre de la Justice lance un signal fort aux voleurs de vélos, qui aujourd’hui échappent le plus souvent aux poursuites. Une amende forfaitaire de 250 euros sera appliquée dès janvier 2022. Avec perception immédiate.

Selon les chiffres fournis par le cabinet de la Justice, on estime à environ 230 le nombre de vélos volés quotidiennement. - Dominique Duchesnes.

Les vols de vélos, qui se multiplient en Belgique à un rythme effréné, ont de quoi irriter les propriétaires de bécanes souvent électriques et représentant dans bien des cas un investissement conséquent. Cela devrait changer dès le début 2022 avec une nouvelle amende à perception immédiate.

« Faute de moyens et de temps, la justice n’intervient pas systématiquement contre cette forme de délinquance », explique-t-on au cabinet du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), « car ils sont déjà débordés par d’autres formes de criminalité plus grave. De là, un sentiment d’impunité chez les auteurs des infractions, qui ont le plus souvent l’occasion de s’en tirer à bon compte ».