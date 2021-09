Reconstitution très attendue dans le dossier Chovanec

Durant deux jours, la juge d’instruction va écouter les acteurs du dossier et des experts sur les lieux du drame, à l’aéroport de Charleroi.

Ces lundi et mardi se tient la reconstitution des faits qui ont mené au décès de Jozef Chovanec, ressortissant slovaque mort en février 2018 après son interpellation à l’aéroport de Gosselies. La juge d’instruction et toutes les parties vont, durant deux jours, écouter les acteurs de l’époque et des experts sur les lieux mêmes, notamment dans la cellule de l’aéroport de Charleroi où M. Chovanec a perdu connaissance avant de décéder quelque temps après.

Il s’agit du dernier acte d’enquête important dans ce dossier, qui avait connu un retentissement considérable à l’été 2020 lorsque les images de vidéosurveillance de la cellule avaient fuité dans les médias.