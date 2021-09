Alaphilippe remercie les supporters belges qui l’ont hué: «Ça m’a donné envie d’appuyer encore plus fort» (vidéos)

Julian Alaphilippe a conservé son titre mondial en s’imposant en solitaire, dimanche, à Louvain. Le Français a attaqué dans l’avant-dernière ascension du Sint-Antoniusberg, à 17 kilomètres de l’arrivée.

« L’année dernière, c’était déjà un rêve qui se réalisait », a commenté le Français dans l’interview d’après-course., en référence à sa victoire à Imola en 2020. « C’était difficile, mais à la fin c’était une grande émotion. Je sais ce que c’est de faire un an avec le maillot de champion du monde. Je suis arrivé ici détendu, relax avec forcément beaucoup de motivation mais avec une certaine forme de relâchement, juste avec l’envie de bien faire, de bien travailler pour l’équipe et aller chercher le meilleur résultat possible. »